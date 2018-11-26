В Воронеже пьяный мужчина ограбил магазин

СЕГОДНЯ 12:27 2018-11-26T13:13:36+03:00

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Он схватил продавщицу за горло и требовал деньги

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В Воронеже работники уголовного розыска полиции поймали грабителя.

Вечером в воскресенье, 25 ноября, молодой сильно выпивший мужчина зашел в мини-маркет на улице 40 лет Октября Ленинского района, схватил продавщицу за горло и потребовал отдать деньги из кассы. Испуганная женщина отдала десять тысяч рублей.

Полицейские отработали группу ранее судимых субъектов. И выяснили, что разбойничал в магазине 27-летний воронежец, уже судимый за похожее преступление. Его задержали, мужчина признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой» (до восьми лет лишения свободы).