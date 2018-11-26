2018-11-26T13:13:36+03:00
Происшествия

В Воронеже пьяный мужчина ограбил магазин

Он схватил продавщицу за горло и требовал деньги
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

В Воронеже работники уголовного розыска полиции поймали грабителя.

Вечером в воскресенье, 25 ноября, молодой сильно выпивший мужчина зашел в мини-маркет на улице 40 лет Октября Ленинского района, схватил продавщицу за горло и потребовал отдать деньги из кассы. Испуганная женщина отдала десять тысяч рублей.

Полицейские отработали группу ранее судимых субъектов. И выяснили, что разбойничал в магазине 27-летний воронежец, уже судимый за похожее преступление. Его задержали, мужчина признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой» (до восьми лет лишения свободы).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Воронежа энергетики собирались незаконно отключить свет в жилом доме
В Воронеже парализованный мужчина пригрозил взорвать дом
Обрушение моста в Воронежской области: раненый мужчина умер во сне
В Воронежской области пьяный угонщик ВАЗа попал в аварию на 666-м километре трассы
В Воронеже реконструируют детскую игровую зону в сквере Никитинский
Под Воронежем открывается лесная резиденция Деда Мороза
Воронежцам напомнили о необходимости содержать в чистоте прилегающую к частным домам территорию
Участковый получил 15 тыс, чтобы "не видеть" мигрантов, работающих на стройках Новоронежа
Воронежских пенсионеров научат, как распознать вымогателя денег
Банк «Возрождение» ввел льготный курс обмена валюты в интернет- и мобильном банке
В ночь на понедельник воронежские улицы от снега чистили 152 машины
В центре Воронежа фура врезалась в легковушку
В Воронежской области на пожаре сгорели три человека
В воронежской полиции назначили нового главного борца с коррупцией