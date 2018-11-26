2018-11-26T13:13:49+03:00
Общество

В воронежской полиции назначили нового главного борца с коррупцией

Им стал полковник Руслан Володин
Юрий КОЗЛОВ
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Руслан Володин.Руслан Володин.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В понедельник, 26 ноября, руководитель полиции Воронежской области генерал-лейтенант Михаил Бородин представил сотрудникам нового руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции. 23 ноября был подписан приказ о назначении на этот пост полковника Руслана Володина.

Напомним, прежний руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области, полковник Сергей Воложинов пошел на повышение. По Указу Президента от 28 августа его назначили заместителем начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю – начальником полиции. На прощание врио начальника ГУ МВД России по Воронежской области генерал-майор Вячеслав Воронцов вручил Сергею Воложинову наградное оружие – пистолет Макарова.

После ухода Воложинова преемника долго не могли определить. Кандидатами были два его зама – полковники Олег Титов и Руслан Володин. В итоге предпочтение все же отдали Володину.

Справка «КП»

Руслан Володин служит в органах внутренних дел Воронежской области с 1996 года, прошел путь от оперуполномоченного в сфере экономики города Воронежа до руководителя антикоррупционного подразделения регионального главка.

Имеет ведомственные награды. Награжден медалью «За отличие в службе» 3,2,1 степеней.

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