В Воронеже раскрыли сговор поставщиков школьного питания

СЕГОДНЯ 11:57 2018-11-26T11:57:27+03:00

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Воронежским властям мало удалось сэкономить на организации школьного питания. В 2017 году прошло 22 конкурса на поставку школьных обедов на общую сумму около 280 млн рублей - с минимальным снижением цены контрактов (0,001%). В итоге Воронежское УФАС России в выявило факты сговора между поставщиками. Антимонопольщики пришли к выводу, что в ходе ряда конкурсов нарушен закон о защите конкуренции: участники торгов участвовали в сговорах по поддержанию цены.

- Во всех указанных конкурсах всегда участвовало две организации. В одних конкурсах это были ООО Комбинат питания «Солнечный» и ООО «Комбинат школьного питания», в других - ООО «Столица плюс» и ООО «Глобус», в третьих - ООО Комбинат питания «Солнечный» и ООО «Столица плюс». В этих организациях одно и то же физическое лицо осуществляет функции главного бухгалтера и начальника отдела кадров. Также все организации находятся по одному и тому же юридическому и фактическому адресу, - сообщили в Воронежском УФАС России. - Фирмы признались в устных договоренностях между собой. Рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности и направлении материалов дел в правоохранительные органы.