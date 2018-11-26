2018-11-26T11:57:27+03:00
Общество

В Воронеже раскрыли сговор поставщиков школьного питания

В торгах участвовали фирмы одного владельца, которые условились минимально снижать цены
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежским властям мало удалось сэкономить на организации школьного питания. В 2017 году прошло 22 конкурса на поставку школьных обедов на общую сумму около 280 млн рублей - с минимальным снижением цены контрактов (0,001%). В итоге Воронежское УФАС России в выявило факты сговора между поставщиками. Антимонопольщики пришли к выводу, что в ходе ряда конкурсов нарушен закон о защите конкуренции: участники торгов участвовали в сговорах по поддержанию цены.

- Во всех указанных конкурсах всегда участвовало две организации. В одних конкурсах это были ООО Комбинат питания «Солнечный» и ООО «Комбинат школьного питания», в других - ООО «Столица плюс» и ООО «Глобус», в третьих - ООО Комбинат питания «Солнечный» и ООО «Столица плюс». В этих организациях одно и то же физическое лицо осуществляет функции главного бухгалтера и начальника отдела кадров. Также все организации находятся по одному и тому же юридическому и фактическому адресу, - сообщили в Воронежском УФАС России. - Фирмы признались в устных договоренностях между собой. Рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности и направлении материалов дел в правоохранительные органы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Воронежа энергетики собирались незаконно отключить свет в жилом доме
В Воронеже парализованный мужчина пригрозил взорвать дом
Обрушение моста в Воронежской области: раненый мужчина умер во сне
В Воронежской области пьяный угонщик ВАЗа попал в аварию на 666-м километре трассы
В Воронеже реконструируют детскую игровую зону в сквере Никитинский
Под Воронежем открывается лесная резиденция Деда Мороза
Воронежцам напомнили о необходимости содержать в чистоте прилегающую к частным домам территорию
Участковый получил 15 тыс, чтобы "не видеть" мигрантов, работающих на стройках Новоронежа
Воронежских пенсионеров научат, как распознать вымогателя денег
Банк «Возрождение» ввел льготный курс обмена валюты в интернет- и мобильном банке
В ночь на понедельник воронежские улицы от снега чистили 152 машины
В центре Воронежа фура врезалась в легковушку
В Воронежской области на пожаре сгорели три человека
В Воронеже пьяный мужчина ограбил магазин
В воронежской полиции назначили нового главного борца с коррупцией