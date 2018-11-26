2018-11-26T14:38:48+03:00
Общество

Жители воронежского квартала: "Под нашими окнами рубят деревья!"

Неизвестные уничтожают небольшую аллею
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото предоставлено жильцами комплекса "Скандинавия"Фото предоставлено жильцами комплекса "Скандинавия"
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В редакцию "КП" обратились жильцы комплекса "Скандинавия", что на переулке Газовом. Воронежцы бьют тревогу.

- На улице Холмистой у стены склада стоит аллея деревьев. Так вот прямо сейчас какие-то люди все их спиливают. Кому нужно, чтобы стена склада была голой, а из наших окон не было видно вообще никаких островков зелени? - спрашивают жильцы.

Подобная работа должна быть согласована с профильными ведомствами. Иначе можно говорить об уголовном преступлении по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". "Комсомолка" отправит запросы в полицию и прокуратуру.

Пилят деревья на улице Холмистой.Воронеж, 26.11.2018

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