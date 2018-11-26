2018-11-26T11:09:03+03:00
Общество

Воронеж от первого снега убирали 129 машин

За день коммунальщики разбросали по улицам города 739 тонн песко-соляной смеси
Ярослав ИВАНОВ
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фото www.voronezh-city.ruфото www.voronezh-city.ru
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В воскресенье, 25 ноября, в Воронеже началась зима. Уже днем убирать улицы от снега вышли 129 машин, среди них 52 пескоразбрасывателя и 17 тракторов со щетками.

- В первую очередь пескоразбрасыватели прошли по места со сложным рельефом - спускам, подъемам, мостам и путепроводам, ведь именно там быстрее всего образуется ледяная корка. Днем работала малая коммунальная техника и более 100 работников ручной уборки. Они очищали остановки и подходы к пешеходным переходам, - сообщили в мэрии Воронежа.

За день коммунальщики разбросали по улицам города 739 тонн песко-соляной смеси.

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