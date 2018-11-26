2018-11-26T11:00:56+03:00
Звезды

Хутор Ломы под Воронежем превратят в «театр русской души»

Для достопримечательности разработали концепцию идентификации
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Для Ломовского природного ландшафтного парка, расположенного в Воробьевском районе, разработали концепцию позиционирования, визуальной идентификации и дизайн-кода. Об этом сообщил руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин.

Хутор Ломы собираются представлять как «ландшафтный театр», «театр русской души». К этой идее привел тот факт, что на месте утраченного казацкого хутора сейчас расположены объекты, ассоциирующиеся с исконно русскими образами и ценностями. Это многочисленные памятники народных ремесел: деревянная мельница, челноки, колодец-журавль, крытые соломой жилища, кузница, маслобойня с оборудованием XIX века, на которой туристам демонстрируют способ горячего отжима подсолнечного масла. На втором этаже маслобойни стоит старинный токарный станок, на котором из древесины липы без использования электричества вырезают чашки и ложки.

Создатели концепции «ландшафтного театра» считают, что она позволит по-новому раскрыть потенциал территории: арт-объекты становятся декорациями, новые объекты туристической инфраструктуры - сценой, а туристы – «актерами театра». На территории собираются обустроить не менее трех сценических площадок.

К реализации концепции департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области приступит уже в следующем году.

Напомним, Ломовской ландшафтный парк в Воробьевском районе - особо охраняемая природная территория площадью более 1500 га. Хутор Ломы с его самобытными объектами пользуется спросом у туристов. Особенно в дни фестиваля «Русь песенная, Русь мастеровая» - его посещают до 15 000 человек.

По территории Ломовского парка проложена экотропа протяженностью 3,2 км. Маршрут проходит через байрачно-балочную дубраву, степной участок и пруд. Гуляя по ней, можно увидеть барсучьи норы, исторические каменные глыбы, которые используют для своих нор сурки-байбаки, бобровые плотины, реликтовые растения, диких животных, родник, бортническую пасеку с десятком ульев, канатную дорогу, погреб и маслобойню.

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