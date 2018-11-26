2018-11-26T10:05:41+03:00
Звезды

Воронежская рукодельница предлагает организовать в столице Черноземья кластер хэнд-мейд

Женщина просит выделить помещение с небольшой арендой, где можно будет работать и проводить бесплатные мастер-классы
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Создать в Воронеже кластер мастеров хэндмейд предложила одна из местных рукодельниц. Свою идею мать-одиночка Наталья Баруздина озвучила на областном портале улучшения делового климата. Женщина призналась, что продажа авторских украшений помогает ей выживать и содержать сына. Жительница Воронежа уверена, что содействие властей простым мастерицам обеспечит не только их занятость, но и поступление налогов в бюджет.

- Мое хобби приносит нам небольшой, но постоянный доход. Таких мастериц в Воронеже много. Мы иногда участвуем в выставках, некоторые уже имеют постоянных клиентов. Но все это, конечно, не стабильно, а хотелось бы большей системности в нашем деле. Это ведь тоже маленькое предпринимательство, - отметила мастерица. - И нам нужна поддержка власти. Хорошо бы помочь нам с помещением - чтобы была приемлемая аренда, с рекламой - научить работать в соцсетях. Мы бы проводили постоянно мастер-классы в этом помещении, даже бесплатные, если будут хорошие льготы по аренде. Могли бы взять учеников, чтобы работать с ними в мастерской, а не у себя на кухне. Это кажется, что наш бизнес совсем мелкий, но он тысячи людей выручает в городе, помогает вырастить детей и дает возможность нам заниматься любимым, красивым делом. И налоги мы будем платить государству.

На самом деле, в Воронеже много умельцев: в городе регулярно проходят выставки-ярмарки «Город мастеров» и дизайн-маркеты, где мастера хэнд-мейда продают свои изделия и проводят мастер-классы.

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