В Воронежской области "семерка" столкнулась с BMW: двое погибших

СЕГОДНЯ 09:26 2018-11-26T09:26:55+03:00

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За 25 ноября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 128 ДТП, большинство из них произошло в столице Черноземья - 75. 17 человек получили травмы различной степени тяжести получили, двое погибли.

Авария со смертельным исходом произошла около 15.20 в Верхнехавском районе. На 22-м километре дороги «Малая Приваловка - Панино» 58-летняя жительница села Верхняя Маза столкнулась на своем ВАЗ-2107 с «БМВ-318», которым управлял 26-летний житель села Верхняя Хава.

В итоге водитель и 61-летний пассажир "семерки" умерли до приезда "скорой". Водитель «БМВ-318» попал в больницу с травмами.

Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.