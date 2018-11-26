2018-11-26T09:26:55+03:00
Происшествия

В Воронежской области "семерка" столкнулась с BMW: двое погибших

Авария произошла в Верхнехавском районе
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

За 25 ноября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 128 ДТП, большинство из них произошло в столице Черноземья - 75. 17 человек получили травмы различной степени тяжести получили, двое погибли.

Авария со смертельным исходом произошла около 15.20 в Верхнехавском районе. На 22-м километре дороги «Малая Приваловка - Панино» 58-летняя жительница села Верхняя Маза столкнулась на своем ВАЗ-2107 с «БМВ-318», которым управлял 26-летний житель села Верхняя Хава.

В итоге водитель и 61-летний пассажир "семерки" умерли до приезда "скорой". Водитель «БМВ-318» попал в больницу с травмами.

Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежец показал источник зловонного дыма в Советском районе
Воронеж от первого снега убирали 129 машин
Хутор Ломы под Воронежем превратят в «театр русской души»
Воронежцев зовут на экшн-квест "Холодные игры"
Теперь ипотеку в Сбербанке можно оформить без предоставления отчета об оценке
Воронежская рукодельница предлагает организовать в столице Черноземья кластер хэнд-мейд
Соня познакомит воронежскую детвору со Снюсем
Воронежскую детвору приглашают на приключенческий блокбастер «Дети-шпионы: операция Новый год»
В Воронеже пройдет фестиваль стилизованных костюмов
Воронежцев приглашают на представление «Зимней сказочной порой»
В Ленинском районе Воронежа с первым снегом боролись 18 машин
Воронежский «Буран» второй раз подряд сыграл в овертайме и победил казанский «Барс»
Защитник воронежского «Бурана» заработал грандиозный штраф за споры с арбитрами
Синоптики прогнозируют усиление снегопада ночью в Воронеже
Молодую пару, торговавшую наркотиками в Воронеже, могут отправить за решетку на 20 лет
Первый снег спровоцировал множество мелких ДТП в Воронеже
В Воронеже коммунальщики начали чистить дороги от снега и наледи