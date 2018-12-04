Под Воронежем открывается лесная резиденция Деда Мороза

СЕГОДНЯ 08:08 2018-12-04T08:08:16+03:00

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Из своих далеких северных владений в Воронеж мчится Дед Мороз. С 14 декабря его лесная резиденция открывается на опушке волшебного леса в Нелже (ул. Лесная, 40). Детвору и взрослых ждет новая игровая театрализованная программа-путешествие. Гости попадут в сказку вместе с любимыми героями, Дедом Морозом и Снегурочкой, Бабой Ягой и другими волшебными персонажами, посетят настоящий терем новогоднего волшебника и сказочный лес, скатятся с ледяной горы, сами раскрасят новогодний имбирный пряник и выпьют чаю из пузатого самовара.

Расписание программы: 15,16, 22, 23, 29, 30 декабря в 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, а также со 2 по 8, 12, 13, 19, 20, 26, 27 января в 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.