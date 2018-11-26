Воронежцев зовут на экшн-квест "Холодные игры"
Представления пройдут со 2 по 7 января
фото предоставлено организаторами.
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В детском городе профессий КидБург со 2 по 7 января будут проходить новогодние елки.
Экшн-квест «Холодные игры» задуман для ребят от 6 до 12 лет. Это захватывающая квест-игра с новогодними героями, в ходе которой ребята пройдут посвящение в зимний десант, сразятся в снежных боях, а самое главное - станут свидетелями битвы двух главных морозных Волшебников!
Программа «Холодные игры» пройдет в КидБурге со 2 по 7 января в 14.00.