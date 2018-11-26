Соня познакомит воронежскую детвору со Снюсем

СЕГОДНЯ 09:05 2018-11-26T09:05:24+03:00

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В детском городе профессий КидБург со 2 по 7 января будут проходить новогодние елки.

Специально для малышей от 2 до 5 лет здесь подготовили новогоднее интерактивное представление «Соня, Снюсь и Новый год».

Девочка Сонечка ждет всех маленьких гостей, для того чтобы познакомить со Снюсем, который знает самую главную тайну Деда Мороза - как готовится волшебный праздник Новый год. Дети вместе с Соней слепят дружков-снеговичков, разучат волшебные танцы, согреются под чудо-одеялом. А потом вместе с Дедом Морозом будут водить хороводы, веселиться и праздновать Новый год.

Праздничная программа «Соня, Снюсь и Новый Год» пройдет в КидБурге со 2 по 7 января в 11.00.