Воронежскую детвору приглашают на приключенческий блокбастер «Дети-шпионы: операция Новый год»

СЕГОДНЯ 08:20 2018-11-26T11:25:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Продолжаем знакомить воронежцев с праздничной афишей новогодних елок. В парке аттракционов сити-парка "Град" мальчишек и девчонок с 7 по14 лет приглашают на приключенческий блокбастер «Дети-шпионы: операция Новый год», в котором сочетаются «шпионские» загадки и эстафеты, зажигательные танцы и веселые игры. Здесь каждый участник превратится в «ребенка-шпиона», от которого зависит дальнейший ход развития праздничной истории. Под руководством опытных агентов ребята проведут собственное шпионское расследование, вычислят предателя, встретят важного гостя и вместе с ним зажгут на новогодней дискотеке, а в завершении праздника прокатятся на самых крутых аттракционах.

Приключенческий блокбастер «Дети-шпионы: операция Новый год» пройдет в парке аттракционов сити-парка «Град» с 22 декабря по 12 января.