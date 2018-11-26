2018-11-26T11:25:53+03:00
Звезды

Воронежскую детвору приглашают на приключенческий блокбастер «Дети-шпионы: операция Новый год»

Представления пройдут с 22 декабря по 12 января
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото предоставлено парком аттракционов.фото предоставлено парком аттракционов.
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Продолжаем знакомить воронежцев с праздничной афишей новогодних елок. В парке аттракционов сити-парка "Град" мальчишек и девчонок с 7 по14 лет приглашают на приключенческий блокбастер «Дети-шпионы: операция Новый год», в котором сочетаются «шпионские» загадки и эстафеты, зажигательные танцы и веселые игры. Здесь каждый участник превратится в «ребенка-шпиона», от которого зависит дальнейший ход развития праздничной истории. Под руководством опытных агентов ребята проведут собственное шпионское расследование, вычислят предателя, встретят важного гостя и вместе с ним зажгут на новогодней дискотеке, а в завершении праздника прокатятся на самых крутых аттракционах.

Приключенческий блокбастер «Дети-шпионы: операция Новый год» пройдет в парке аттракционов сити-парка «Град» с 22 декабря по 12 января.

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