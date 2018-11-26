2018-11-26T11:22:56+03:00
Звезды

Воронежцев приглашают на представление «Зимней сказочной порой»

Они пройдут в парке аттракционов
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото предоставлено парком аттракционов.фото предоставлено парком аттракционов.
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Яркое новогоднее представление приготовил для воронежской детворы и парк аттракционов сити-парка «Град».

В программе «Зимней сказочной порой» детвора отправятся вместе с Феей и Пиратом в настоящее путешествие по сказкам. Ребятню ждут зажигательные танцы Бабы Яги и Пирата, веселые песни Красной Шапочки и Феи и, конечно же, долгожданная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кульминацией праздника станет катание на самых любимых малышами аттракционах. Программа рассчитана на детей от 2 до 7 лет.

Представления пройдут в парке аттракционов сити-парка «Град» с 22 декабря по 12 января.

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