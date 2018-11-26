В Воронеже пройдет фестиваль стилизованных костюмов

СЕГОДНЯ 07:44 2018-11-26T07:44:02+03:00

В нем примут участие молодые музыканты и дизайнеры

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1 декабря в Воронеже снова пройдет фестиваль стилизованных костюмов «Мир музыки». Отдел музыкально-нотной литературы библиотеки имени Никитина проводит его в седьмой раз. Фестиваль музыки и моды демонстрирует идеи фэшн, музыкального и вокального творчества.

В форуме примут участие молодые вокалисты и инструменталисты, студенты Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей, представители студии ирландского танца «Волны вереска», степ-шоу «Три-четыре», школы восточного танца «Беатриче», а также коллектив индийского танца «Шанти», творческая студия моды и стиля «Этнос» Воронежского профессионально-педагогического колледжа.

Фестиваль пройдет в лекционном зале.