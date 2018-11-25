В Ленинском районе Воронежа с первым снегом боролись 18 машин
Первым делом обработали песко-соляной смесью дороги на склонах
фото управы Ленинского района
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По данным Комбината благоустройства Ленинского района, 25 ноября днем на уборке улиц работали 18 единиц техники, в том числе восемь комбинированных дорожных машин, две мини-машины и «Чистик», а также бригада грузчиков в количестве десяти человек.
- В связи с выпадением осадков песко-соляной смесью обработали спуски-подъемы и другие опасные участки, а после этого провели сплошную обработку всей улично-дорожной сети района, - рассказали в управе.
Малогабаритная техника работает на тротуарах. Грузчики собирают мусор и листву. Учитывая погодные условия, дежурство комбината продолжается в круглосуточном режиме.