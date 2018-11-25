Воронежский «Буран» второй раз подряд сыграл в овертайме и победил казанский «Барс»

25 Нояб. 20:45 2018-11-25T20:45:45+03:00

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В первом периоде несчастливой для «Бурана» оказалась 13 минута – Артем Галимов реализовал большинство – 0:1.А в самой середине матча «ураганных» вообще постигла жестокая кара. Сначала в прямом смысле – на 29 минуте Владислав Кара, на этот раз в равных составах, удвоил преимущество хозяев. Буквально через минуту Артем Валеев послал «Буран» в нокдаун – 0:3.

И тут «ураганные» начали возвращаться в игру. На 31 минуте Руслан Хасаншин реализовал большинство – 1:3.В третьем периоде погоня продолжилась. На 45 минуте Дмитрий Кузнецов сократил отставание в счете до минимума, и почти тут же Игорь Мирнов поставил точку в розыгрыше лишнего – 3:3.

В овертайме «Буран» снова показал, что игра в большинстве – явный козырь нашей команды. «Ураганные» долго раскатывали хозяев, и в конце концов Александр Петунин подправил шайбу в сетку -3:4. Два очка в активе «Бурана», а всего 24. «Ураганные» делят 22-23 место с «Южным Уралом» из Орска.

Следующий матч «Буран» проведет в Самаре. 27 ноября в этом городе на Волге «ураганные» сразятся с местным ЦСК ВВС. Игра стартует в 18.00.