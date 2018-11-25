2018-11-25T20:31:17+03:00
Спорт

Защитник воронежского «Бурана» заработал грандиозный штраф за споры с арбитрами

Его отправили отдыхать на полчаса вместо обычных двух минут
Олег ИВАНОВ
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Кирилл Кольцов теперь из-за штрафа не сразу сможет помочь своей командеКирилл Кольцов теперь из-за штрафа не сразу сможет помочь своей командеФото: с сайта ХК «Буран»
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Матч Высшей хоккейной лиги воронежского хоккейного клуба «Буран» с «Барсом» получился крайне интересным даже для нейтрального болельщика. 25 ноября оба клуба выдали неплохой, а главное - результативный хоккей. Встреча дошла до овертайма, в котором наши хоккеисты оказались сильнее - 4:3.

Но не только напряженным счетом запомнится эта встреча хоккеистам и зрителя. Нервы выдерживали далеко не у всех: защитник «Бурана» Кирилл Кольцов получил 30 штрафных минут. За что? Уже в концовке 35-летнего спортсмена отправили «отдохнуть» на 10 минут за споры с арбитрами. Воронежский хоккеист не был согласен по поводу положения «вне игры».

Но и на этом все не закончилось. Вместо того, чтобы уехать, Кольцов продолжил выяснять отношения - вот и получил такой грандиозный штраф.

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