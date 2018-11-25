Синоптики прогнозируют усиление снегопада ночью в Воронеже

СЕГОДНЯ 19:04 2018-11-25T19:04:56+03:00

Значит ли это, что с утра горожане уже смогут начать лепит снеговиков?

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- Облачно. Временами снег, мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°, - такую погоду прогнозируют на 26 ноября в воронежском гидрометцентре.

Уже ночью ожидается, что произойдет усиление снегопада. Несмотря на то, что комбинаты благоустройства начали работы по обработке дорог от наледи, вполне вероятно, что утро понедельника выдастся веселым как для тех, кто решится отправить на работу на собственном автомобиле, так и для тех, кто выберет общественный транспорт. Напомним, первый снег уже спровоцировал множество мелких ДТП в Воронеже.