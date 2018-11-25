2018-11-25T19:00:38+03:00
Происшествия

Молодую пару, торговавшую наркотиками в Воронеже, могут отправить за решетку на 20 лет

Они заработали на синтетических веществах более миллиона рублей
Олег ИВАНОВ
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Молодая пара из Воронежской области может на 20 лет отправиться в тюрьмуМолодая пара из Воронежской области может на 20 лет отправиться в тюрьмуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Пара из Лискинского района, 20-летняя местная жительница и ее 26-летний сожитель, нашли себе работу: они начали продавать синтетические наркотики. Работали в двух городах Воронеже и Лисках. С апреля по ноябрь 2017 года они заработали более миллиона рублей.

Там молодая пара оборудовала тайники-закладки. Они приобретали, так называемую «соль», в интернете. Интересно, что ее им доставляли прямиком по месту своего жительства. Далее они расфасовывали наркотик по сверткам. После этого можно было и продавать товар.

- В ходе обыска у злоумышленников изъято 516 грамм «соли». Двое обвиняемых признали вину, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Пару пока отправили под стражу. Уголовное дело тем временем направлено в районный суд. Молодые люди обвиняются в совершении трех преступлений. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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