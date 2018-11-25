2018-11-25T17:33:21+03:00
Общество

Первый снег спровоцировал множество мелких ДТП в Воронеже

Аварии произошли как на главных магистралях, так и во дворах
Олег ИВАНОВ
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Видимо, не все успели поменять шиныВидимо, не все успели поменять шиныФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Видимо, многие воронежцы так и не успели заглянуть в шиномонтаж до 25 ноября, когда наконец-то в нашем городе выпал снег. Местные автомобилисты, к сожалению, оказались не совсем готовым к таким изменениям погодных условий. Как результат за выходной день произошло больше десятка мелких ДТП.

На улицах Антоново-Овсеенко, Кольцовской, 9 Января, Краснознаменной, проспекте Патриотах и в множествах других мест произошли неприятные ДТП. Судя по информации Яндекс. Карт, некоторые воронежские автомобилисты сталкивались даже во дворах. Так что кажется, что у многих горожан сегодняшний день не задался.

Вместе с тем комбинаты благоустройства начали работы по обработке дорог от наледи. Напомним, на днях в Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности. В нашем регионе и ряде соседних ожидается циклон. Он-то и принес с собой снег. Однако большинство воронежцев такая погода не пугает, а, кажется только настраивает на новогодний лад.

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