2018-11-25T16:17:25+03:00
Происшествия

В Воронеже после столкновения автобуса и легковушки госпитализировали женщину

Она получила телесные повреждения
Олег ИВАНОВ
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Женщину госпитализировалиЖенщину госпитализировалиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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24 ноября примерно в 14:35 на улице Писарева произошло ДТП: маршрутный автобус №41 столкнулся с легковым автомобилем. 41-летний водитель пассажирского «ЛиАЗа» на нерегулируемом перекрестке во время поворота налево, видимо, не рассчитал габариты своей машины. Так он и наехал на отечественную легковушку. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В результате ДТП пассажирка автобуса, 56-летняя жительница Воронежа, получила телесные повреждения. Ее госпитализировали с места аварии. Сейчас в подробностях инцидента разбираются инспекторы.

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