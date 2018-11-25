Воронежцы смогут обсудить с экспертами актуальные вопросы транспортных услуг

СЕГОДНЯ 14:15 2018-11-25T14:16:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Считаете, что в автобусе, в котором вы каждое утро отправляетесь на работу или учебу, не комфортно? Или, быть может, у вас есть вопросы по работе железнодорожного транспорта? Или вы никак не можете разобраться с терминалами? Эти и другие вопросы вы сможете задать экспертам.

Воронежцев приглашают принять участие в круглом столе на тему «Оказание транспортных услуг населению». Мероприятие состоится 27 ноября в 14:00 в Публичном центре правовой информации Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. И.С. Никитина.

Каждый горожанин сможет поговорить с сотрудниками администрации Воронежа, независимыми экспертами и предпринимателями, оказывающими транспортные услуги.

При этом тематика будет достаточно широкой: это автомобильные перевозки, авиаперевозки и перевозки железнодорожным транспортом.

Адрес: площадь Ленина, дом 2, комната 104 (1 этаж).

Телефон для справок: 255-07-26.