2018-11-25T14:16:08+03:00
Общество

Воронежцы смогут обсудить с экспертами актуальные вопросы транспортных услуг

На мероприятия приглашаются все желающие
Олег ИВАНОВ
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Считаете, что в автобусе, в котором вы каждое утро отправляетесь на работу или учебу, не комфортно? Или, быть может, у вас есть вопросы по работе железнодорожного транспорта? Или вы никак не можете разобраться с терминалами? Эти и другие вопросы вы сможете задать экспертам.

Воронежцев приглашают принять участие в круглом столе на тему «Оказание транспортных услуг населению». Мероприятие состоится 27 ноября в 14:00 в Публичном центре правовой информации Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. И.С. Никитина.

Каждый горожанин сможет поговорить с сотрудниками администрации Воронежа, независимыми экспертами и предпринимателями, оказывающими транспортные услуги.

При этом тематика будет достаточно широкой: это автомобильные перевозки, авиаперевозки и перевозки железнодорожным транспортом.

Адрес: площадь Ленина, дом 2, комната 104 (1 этаж).

Телефон для справок: 255-07-26.

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