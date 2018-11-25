2018-11-25T14:16:22+03:00
Общество

Воронежцы пожаловались на мошенников, которые продают в палатках поддельную икру

По словам горожан, на самом деле в банке нечто странное
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В социальных сетях воронежцев предупреждают о появившихся в преддверии Нового года мошенниках, которые продают в палатках поддельную икру по 200р. Они торгуют пару дней на одной точке, сворачиваются и куда-либо переезжают. Икра, по заверениям продавцов, качественная камчатская.

- Перед покупкой можно пробовать, стоят 3 открытых банки, пробовал все 3 и в них была настоящая икра. Спустя неделю после покупки, а точней сегодня, решили открыть и «побаловать» себя... А там дичь какая-то из желейно-сопливых шариков, - рассказывает воронежец Иван Гаркавченко.

Хотя некоторые горожане в комментариях напротив говорят, что они покупали на улице несколько банок икры, и все их содержимое было вкусным. Хотя, кто знает, у кого какой вкус?

- Мои родители тоже «попались», у икры ни вкуса, ни запаха и даже не солёная. Жесть как обидно за стариков, жаль что ведутся на такое, - поделился другой воронежец Алексей Деркачев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже коммунальщики начали чистить дороги от снега и наледи
В Воронеже после столкновения автобуса и легковушки госпитализировали женщину
Воронежцы поздравляют друг друга с первым снегом
Воронежцы смогут обсудить с экспертами актуальные вопросы транспортных услуг
Секретарь общественной палаты РФ надеется, что имя Петра I поможет создать в Воронеже «приличный терминал»
В Воронежской области перевернулся «ВАЗ»: погиб пассажир
Игрок воронежского «Факела» публично извинился за оскорбления арбитра
В Воронежском океанариуме пройдет Космо-Новый год
Воронежцев приглашают на новогоднее погружение в сказку
На трассе под Воронежем насмерть сбили женщину
В Воронежской области ищут мужчину, который ушел на работу и пропал
Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин поздравил воронежцев с Днем матери
Голландские архитекторы предложили сделать мини-водохранилище в парке "Динамо"
Жильцы воронежской многоэтажки не могут выяснить истинную причину отключения газа в их доме
Спасатели напоминают воронежцам, что лед на водохранилище очень ломкий
Воронежский «Факел» проиграл последний матч года новосибирской «Сибири»
Воронежское ГУ МЧС отмечает нехарактерное для ноября число ландшафтных пожаров
В Воронеже и области объявили желтый уровень опасности из-за мокрого снега
В воронежском отделении "Сбербанка" на Владимира Невского кто-то забыл собаку
Сотрудница воронежской фирмы украла сто тысяч у босса для погашения кредита