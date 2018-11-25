Воронежцы пожаловались на мошенников, которые продают в палатках поддельную икру

СЕГОДНЯ 13:37 2018-11-25T14:16:22+03:00

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В социальных сетях воронежцев предупреждают о появившихся в преддверии Нового года мошенниках, которые продают в палатках поддельную икру по 200р. Они торгуют пару дней на одной точке, сворачиваются и куда-либо переезжают. Икра, по заверениям продавцов, качественная камчатская.

- Перед покупкой можно пробовать, стоят 3 открытых банки, пробовал все 3 и в них была настоящая икра. Спустя неделю после покупки, а точней сегодня, решили открыть и «побаловать» себя... А там дичь какая-то из желейно-сопливых шариков, - рассказывает воронежец Иван Гаркавченко.

Хотя некоторые горожане в комментариях напротив говорят, что они покупали на улице несколько банок икры, и все их содержимое было вкусным. Хотя, кто знает, у кого какой вкус?

- Мои родители тоже «попались», у икры ни вкуса, ни запаха и даже не солёная. Жесть как обидно за стариков, жаль что ведутся на такое, - поделился другой воронежец Алексей Деркачев.