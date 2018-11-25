2018-11-25T13:16:21+03:00
Общество

Секретарь общественной палаты РФ надеется, что имя Петра I поможет создать в Воронеже «приличный терминал»

Пока же здание аэропорта он сравнил с «сараем»
Олег ИВАНОВ
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Так выглядит воронежский аэропорт внутриТак выглядит воронежский аэропорт внутриФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Секретарь общественной палаты РФ Валерий Фадеев крайне критично отозвался о состоянии воронежского аэропорта. Эксперт в эфире телепередачи «Вести в субботу» оценил необычную ситуацию, сложившуюся в рамках конкурса «Великие имена России». Так, имя Петра I рассчитывают получить сразу три аэротерминала: в Воронеже, в Санкт-Петербурге и в Астрахани. Однако большое имя должно предполагать и большие инвестиции.

– Возможно, присвоение имени Петра I аэропорту Воронежа побудит местные власти построить там приличный терминал. Потому что на сарае-то неудобно писать «Петр I». Это тоже одно из тех соображений, которое у нас было, – прокомментировал Валерий Фадеев.

Напомним, в Воронеже продолжается голосование за имя для аэропорта Чертовицкое. В тройке лидеров - космонавт Константин Феоктистов, поэт Алексей Кольцов и император Петр Великий.

Однако сами представители воронежского аэропорта высказывались в пользу Петра I. Явные плюсы - узнаваемость личности среди всех жителей страны и благозвучие для иностранного уха. Голосовать можно на сайте проекта.

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