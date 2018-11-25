2018-11-25T12:17:23+03:00
Происшествия

В Воронежской области перевернулся «ВАЗ»: погиб пассажир

Водитель и еще один пассажир сейчас находятся в больнице
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Страшная авария произошла в Воронежской областиСтрашная авария произошла в Воронежской областиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

24 ноября в 19.00 в Россошанском районе в хуторе Голубая Криница водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением. 40летнему мужчине не удалось удержать отечественную легковушку на дорого, в итоге она вылетела в кювет и перевернулась.

- В результате ДТП пассажир, 42-летний житель Россошанского района, от полученных травм скончался на месте, а водитель и 42-летний пассажир, житель того же района, были доставлены в медицинское учреждение, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 98 ДТП, из них в областном центре – 60, на федеральных дорогах – 4, в районах области – 34. В 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 13 человек и 2 погибло.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже коммунальщики начали чистить дороги от снега и наледи
В Воронеже после столкновения автобуса и легковушки госпитализировали женщину
Воронежцы поздравляют друг друга с первым снегом
Воронежцы смогут обсудить с экспертами актуальные вопросы транспортных услуг
Воронежцы пожаловались на мошенников, которые продают в палатках поддельную икру
Секретарь общественной палаты РФ надеется, что имя Петра I поможет создать в Воронеже «приличный терминал»
Игрок воронежского «Факела» публично извинился за оскорбления арбитра
В Воронежском океанариуме пройдет Космо-Новый год
Воронежцев приглашают на новогоднее погружение в сказку
На трассе под Воронежем насмерть сбили женщину
В Воронежской области ищут мужчину, который ушел на работу и пропал
Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин поздравил воронежцев с Днем матери
Голландские архитекторы предложили сделать мини-водохранилище в парке "Динамо"
Жильцы воронежской многоэтажки не могут выяснить истинную причину отключения газа в их доме
Спасатели напоминают воронежцам, что лед на водохранилище очень ломкий
Воронежский «Факел» проиграл последний матч года новосибирской «Сибири»
Воронежское ГУ МЧС отмечает нехарактерное для ноября число ландшафтных пожаров
В Воронеже и области объявили желтый уровень опасности из-за мокрого снега
В воронежском отделении "Сбербанка" на Владимира Невского кто-то забыл собаку
Сотрудница воронежской фирмы украла сто тысяч у босса для погашения кредита