В Воронежской области перевернулся «ВАЗ»: погиб пассажир

СЕГОДНЯ 12:16 2018-11-25T12:17:23+03:00

Водитель и еще один пассажир сейчас находятся в больнице

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24 ноября в 19.00 в Россошанском районе в хуторе Голубая Криница водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением. 40летнему мужчине не удалось удержать отечественную легковушку на дорого, в итоге она вылетела в кювет и перевернулась.

- В результате ДТП пассажир, 42-летний житель Россошанского района, от полученных травм скончался на месте, а водитель и 42-летний пассажир, житель того же района, были доставлены в медицинское учреждение, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 98 ДТП, из них в областном центре – 60, на федеральных дорогах – 4, в районах области – 34. В 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 13 человек и 2 погибло.