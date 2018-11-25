2018-11-25T11:31:47+03:00
Спорт

Игрок воронежского «Факела» публично извинился за оскорбления арбитра

Напомним, он не смог доиграть матч до конца
Олег ИВАНОВ
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Полузащитник воронежского «Факела» Артем Макарчук публично извинился за удаление в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги. Письмо футболиста опубликовал спортивный портал «Чемпионат». Напомним, воронежский клуб проиграл последний матч года новосибирской «Сибири», а Макарчук нецензурно высказался в адрес главного арбитра, за что и покинул поле.

«Сегодня я получил красную карточку во время матча с «Сибирью» и хотел бы извиниться перед командой и болельщиками, которых подвел, судьей Кириллом Левниковым и всей лигой. Мы проигрывали — 0:2, мало что получалось на поле, и в одном моменте я не сдержал эмоции и произнёс неприятные слова в адрес судьи. Это позорное поведение для футболиста, и я испытываю чувство стыда за это, поэтому и хотел бы обратиться публично. Понимаю свою ошибку и обещаю впредь не вести себя таким образом и не подводить команду и болельщиков», — говорится в письме, Макарчука.

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