2018-11-25T11:21:06+03:00
Звезды

В Воронежском океанариуме пройдет Космо-Новый год

Представления запланированы с 18 декабря по 8 января
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото Воронежского океанариума.фото Воронежского океанариума.
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Новый год - время невероятных приключений и чудес. Воронежский океанариум приглашает ребят на экшн-квест в сопровождении межгалактического десанта. Вы видели когда-нибудь настоящих пиратов? А инопланетянина под водой, за стеклом аквариума? Смелых и отважных ждут приключения на земле и в глубинах океана с погоней, пришельцами и крушением космического корабля.

В гости к Деду Морозу должен прибыть его друг с далекой Галактики. В результате крушения летающей тарелки инопланетный гость оказывается глубоко под водой. Его преследуют космические пираты. Назревает серьезный межгалактический скандал и срыв Нового года.

Вместе с Дедом Морозом участники программы смогут победить злых пиратов и предотвратить межгалактический скандал. А помощниками в этой операции станут обитатели океанариума.

Интерактивная программа с участием подводных персонажей пройдет в новогодней обстановке, с декорациями, музыкой и яркими костюмами.

«Космо-Новый год» пройдет в Воронежском океанариуме с 18 декабря по 8 января (0+).

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