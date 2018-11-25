2018-11-25T11:22:09+03:00
Звезды

Воронежцев приглашают на новогоднее погружение в сказку

Праздничную программу представляет океанариум
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото Воронежского океанариума.фото Воронежского океанариума.
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С приближением Нового года все погружается в атмосферу праздника и волшебства. Воронежский океанариум приглашает отметить праздник нестандартно - под водой! Маленьких и взрослых ждет необыкновенный сюрприз. В гости к морским обитателям вновь приедет Дедушка Мороз и совершит настоящее погружение в подводный мир океанариума. Волшебник исполнит головокружительный танец с акулой в хороводе диковинных рыб. Воронежцы смогут сделать селфи с Подводным Дедом Морозом.

- Также в Новый год гости океанариума могут познакомиться с новыми обитателями. Загляните в гости к семейству носух: у них, как и у солнечных сурикатов, значительное прибавление, - отметили в океанариуме. - Очаровательный малыш и в семье обезьян. А среди новоселов океанариума - благородная пума, игуаны и новичок в компании лемуров. Морские котики, как всегда, порадуют артистичным выступлением и новыми трюками - шоу ластоногих артистов постоянно собирает аншлаг. Впрочем, как и шоу кормления обезьян, крокодилов, скатов и пингвинов.

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