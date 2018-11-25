2018-11-25T10:52:42+03:00
Происшествия

На трассе под Воронежем насмерть сбили женщину

Это произошло в Нижнедевицком районе
Юлия ТЕРНОВА
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В Нижнедевицком районе на дороге "Курск-Борисоглебск" насмерть сбили женщину. Это произошло вечером субботы, 24 ноября, около пяти часов. 31-летний житель Курской области, управляя автомобилем "Киа-Сид", почему-то не увидел на проезжей части пешехода. Она скончалась на месте происшествия. Как сообщают в пресс-службе регионального управления полиции, личность погибшей пока не установлена. На вид ей 40-50 лет. По этому факту начали проверку в ГИБДД. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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