2018-11-25T09:53:12+03:00
Происшествия

В Воронежской области ищут мужчину, который ушел на работу и пропал

34-летний Алексей Беляев пропал в Нововоронеже
Юлия ТЕРНОВА
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В Нововоронеже ищут 34-летнего Алексея Беляева, который ушел на работу в шесть утра в среду, 21 ноября, и не вернулся. С тех пор он не выходил на связь с родственниками. В поисковом отряде "Лиза Алерт" сообщают, что приметы пропавшего таковы: рост 180 сантиметров, телосложение среднее, карие глаза, темно-русые волосы. В день исчезновения был одет а темно-красную куртку с надписью "СМУ-45", темные брюки, черные ботинки. При себе имел серый рюкзак с черными вставками с изображенным на нем флагом Швеции. Если вы располагаете какой-то информацией об Алексее, свяжитесь с волонтерами по номеру, указанному на ориентировке. Или позвоните на универсальный номер 112.

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