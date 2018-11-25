2018-11-25T09:17:17+03:00
Общество

Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин поздравил воронежцев с Днем матери

Дорогие наши женщины, любимые мамы!
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Очень символично, что в холодные дни ноября мы отмечаем один из самых добрых, теплых и душевных праздников – День матери. Хрупкие и нежные, вы дарите миру самое ценное – человеческую жизнь, с особой силой воли, стойкостью характера, терпением, всепрощающей любовью, заботой и нежностью ведете детей по жизни, открываете мир, воспитываете высокие человеческие качества, оберегаете, помогаете словом и делом. В том, что Воронеж славится талантливыми детьми, победителями и призерами различных конкурсов и олимпиад – ваша непосредственная заслуга. При этом вы успеваете строить карьеру, участвовать в общественной, политической и культурной жизни города.

Пусть в этот день в адрес каждой мамы прозвучат самые добрые и ласковые слова. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, больше поводов для гордости своими детьми! Пусть вся любовь и забота, которые вы бескорыстно и щедро дарите, вернется к вам сторицей!

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