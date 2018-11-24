Голландские архитекторы предложили сделать мини-водохранилище парке "Динамо"

СЕГОДНЯ 19:20 2018-11-24T19:20:00+03:00

Также их концепция предполагает создание 4-километровой тропы для бега и прогулок

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В центральном парке может появиться довольно большой пруд. Идея создать тут искусственный водоем принадлежит голландским архитекторам из компании West 8 Urban Design & Landscape architecture. Они предложили концепцию второй очереди реконструкции Центрального парка, которую опубликовали на сайте областного управления архитектуры и градостроительства. Их проект занял первое место в конкурсе от властей.

Здесь собираются создать так называемую "тропу здоровья" протяженностью в четыре километра для бега и пеших прогуло. При ней оборудуют специальные площадки, на которых можно будет сделать остановку и перекусить.

В целом, весь парк иностранные архитекторы хотят поделить на зоны: зону для занятий спортом на природе, зону "экология и ботаника", зону для отдыха в уникальных природных условиях, для семейного и культурного отдыха.