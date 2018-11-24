Жильцы воронежской многоэтажки не могут выяснить истинную причину отключения газа в их доме

СЕГОДНЯ 18:49 2018-11-24T19:21:02+03:00

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Жильцы воронежской многоэтажки три дня не могут приготовить еду из-за отсутствия газа. Люди звонят в газовую службу, но те ответы, которые они получают, вызывают у них недоверие. На том конце провода заверяют, что в доме ведутся работы. Но работы эти "невидимы" для самих владельцев квартир: никто из них не видел, чтобы что-то ремонтировали. Рассказ, опубликованный в сообществе "Типичный Воронеж", очень любопытен:

- У жильцов дома по ул. Челюскинцев 88 уже трое суток отключена подача газа. Сотрудники диспетчерской службы по телефону грубят, обманывают, что у нас велуться работы, но ни одного их сотрудника нет в нашем доме. А самое ужасное, что сегодня мастрет по телефону проговорилась и сказала, что им надо сделать план по выручке денежных средств за техническое обслуживание поэтому они специально вынуждают жильцов быстрее пусть в квартиры газавиков, стоимость с каждой квартиры от 1000 до 3000. Дежурного по городу нет - сказали в 112.

"Комсомольская правда" выясняет подробности этой истории.