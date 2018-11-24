2018-11-24T18:03:20+03:00
Общество

Спасатели напоминают воронежцам, что лед на водохранилище очень ломкий

Повсюду во льду присутствуют промоины
Юлия ТЕРНОВА
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Накануне выходных в службе спасения предупредили, что выходить на лед воронежского водохранилища по-прежнему очень опасно. В управлении ГО и ЧС информируют о его толщине, ведь любители зимней рыбалки часто торопятся выйти на водоем, и им будет полезно ознакомиться с этой информацией.

- По состоянию на 23.11.2018 в районе Северного моста ледовый покров составляет от 8 до 10 см, у Чернавского моста - до 3 см, у Вогрэсовского моста - до 5 см. В районе парка «Алые паруса» лед сформировался толщиной от 5 до 10 см, у парка «Дельфин» - до 7 см. Вода у Адмиралтейской площади промерзла слоем до 5 см. Внимание! Промоины присутствуют на всей территории водохранилища, под мостами, рядом с ЛЭП, напротив ТЭЦ, в районе "Гото Предестинации" - там проходит старое русло реки, - заключили в пресс-службе управления.

Напомним, накануне горожан удивила девушка, которая выехала на лед воронежского моря на коньках. Следом за ней безумный поступок совершила группа взрослых, которая вывела туда детей - тоже покататься.

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