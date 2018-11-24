Воронежский «Факел» проиграл последний матч года новосибирской «Сибири»

СЕГОДНЯ 17:16 2018-11-24T17:16:08+03:00

В итоге наша команда опустилась на 14 место

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Матч проходил в ненастную погоду – на Новосибирск обрушился снегопад. Впрочем, в РФЦ «Заря» этого не было заметно – манежу капризы природы не грозят.

В начале матча команды обменялись опасными моментами – спасли вратари. Но вот удар на 39 минуте Киреенко наш вратарь Кортнев отразил спиной, от которой мяч угодил в сетку – 0:1. Потом хороший удар уже в добавленное к первому тайму время Чеботару классно исполнил штрафной – 0:2.

Во втором тайме «Факел», как ни старался, ход игры изменить не смог. Да еще и Макарчук на 78 минуте за нецензурную брань был удален.

В итоге «Факел» с 29 очками закончил год на 14 месте. Следующая игра с «Химками» состоится в Подмосковье 3 марта 2019 года.