2018-11-24T16:54:59+03:00
Происшествия

Воронежское ГУ МЧС отмечает нехарактерное для ноября число ландшафтных пожаров

Жителей области просят не сжигать ветошь и листья
Юлия ТЕРНОВА
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В главном управлении МЧС по региону отмечают нехарактерное для поздней осени количество природных пожаров. Например, сегодня, 24 ноября, пожарные тушили 300 квадратных метров сухой травы. А 23 ноября на тушение сухой травы пожарные подразделения выезжали в 45 раз.

- Такое неожиданное развитие событий стало возможным благодаря морозной, но сухой погоде и порывистому ветру. А наиболее вероятная причина всех загораний – неосторожное обращение с огнем населения, - отмечают на сайте главного управления.

По этой причине жителей Воронежской области просят не сжигать ветошь и опавшие листья, ведь огонь может перекинуться на постройки и повлечь человеческие жертвы.

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