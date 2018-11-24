В воронежском отделении "Сбербанка" на Владимира Невского кто-то забыл собаку

СЕГОДНЯ 14:48 2018-11-24T14:56:30+03:00

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Воронежцы сообщают о потерянной белой собаке, которая сидит и ждет кого-то в отделении Сбербанка на улице Владимира Невского у торгового центра "Аксиома". Об этом написали в сообществе "Типичный Воронеж". По последней информации, чей-то забытый питомец только что отправился исследовать улицу поблизости с отделением, но и там не нашел хозяина.

Судя по ошейнику и степени упитанности, пес домашний. Он ведет себя воспитанно и выжидающе смотрит по сторонам. Собака белая, ростом чуть ниже колена, у нее висячие уши. Если вы узнали ее по фото, свяжитесь с ее владельцем. "Комсомолка" очень надеется на благополучный исход.