2018-11-24T13:23:36+03:00
Происшествия

Сотрудница воронежской фирмы украла сто тысяч у босса для погашения кредита

Теперь ей грозит пять лет тюрьмы
Юлия ТЕРНОВА
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Сотрудники воронежской организации обратились в полицию по поводу кражи денег - ста тысяч из кабинета администратора. Они обычно хранились в сейфе. Полицейские выяснили, что доступ к сейфу имеет всего несколько человек, поэтому круг подозреваемых сразу существенно сузился. В результате обвинение предъявили 30-летней сотруднице, которая была новенькой в коллективе. Вот почему заподозрили именно ее:

- В день совершенияона пришла на работу раньше положенного времени, камеры видеонаблюдения зафиксировали девушку несколько раз входившей и выходившей из помещения, в котором находился сейф с денежными средствами. Кроме того, на следующий день после происшествия, девушка необоснованно не вышла на работу.

Как оказалось, средства нечистой на руку работнице понадобились на погашение кредита. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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