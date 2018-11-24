Известный комик посмеялся над тем, как воронежцы знакомятся друг с другом в сети

СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-24T13:23:59+03:00

В эфире "Камеди Клаб" он показал свои скриншоты с неловкими попытками воронежских парней найти себе пару

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В очередном выпуске "Камеди Клаба", который показали 23 ноября, комик Евгений Синяков пошутил над тем, как воронежцы знакомятся в специальных группах и приложениях. Перед выступлениям Евгений специально посещал такие площадки в интернете, делал скриншоты, готовил ироничные комментарии. Посетил он и воронежские площадки для поиска пары.

Выйдя на сцену, комик выразил опасение, что человечество скоро вымрет.

- Судя по тому, что мужики пишут в приложениях для знакомств, размножаться они не собираются. Это не локальная проблема. Во всех городах мужики пишут чушь и выкладывают странные фотографии, - заметил он.

Позабавило Синякова такого рода объявление от воронежца: "Девушки, кто будет лежать в районе 27 сентября в больнице скорой медицинской помощи в Юго-Западном, отзовитесь в комментариях. Можем заранее познакомиться".

- Мы все должны у него поучиться планированию! Это просто гений тайм-менеджмента, - пошутил комик. И удивился тому, что автор думал о девушках даже в момент госпитализации.

Про другого кандидата из Воронежа стендапер сказал:

- Мне искренне нравится этот паренек, потому что в конце он написал: "Жду вас, мои принцессы". Мило. Очень мило это выглядело бы, если бы в начале он не указал в качестве требования к девушке, что она должна быть "желательно без пробега или с незначительным". Ищет себе принцессу с незначительным пробегом. Интересно, как он собрался пробег проверять? Без пробега у нас, похоже, принц, который подал это объявление.

Но на этом примеры с воронежцами не закончились.

- Очень интересный сейчас будет персонаж. На стене сообщества он написал "Познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений, мне 27, живу в Воронеже" 3 сентября. Уже 4 сентября он пишет все то же самое, но добавляя, что он обеспеченный. Человек за сутки стал обеспеченным! Как он вообще решил, что стал обеспеченным? Снял капюшон и зашел в прихожую?

Скриншоты с фотографиями молодых людей мы не приводим по этическим соображениям.