2018-11-24T13:24:43+03:00
Общество

Воронежцам снова предложили стать дедами морозами для детей-сирот

Все желающие могут получить письмо от ребенка к зимнему волшебнику, приобрести нужный подарок и сочинить ответ
Юлия ТЕРНОВА
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Подарки собирают до 13 декабряПодарки собирают до 13 декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Благотворительная организация "Общие дети" снова приглашает воронежцев вступить в ряды Дедов Морозов. Суть акции в том, чтобы дети, которые остались без попечения родителей и живут в специализированных учреждениях, в Новый Год нашли под елкой то, что хотели. В одном из городских ТЦ волонтеры поставили особую елку, украшенную письмами ребят к зимнему волшебнику. Вот что нужно, чтобы исполнить одно из желаний:

1) Найти елку на втором этаже ТРК "Арена" и взять с нее конверт с письмом деду морозу;

2) купить подарок, который попросил ребенок;

3) написать ответное письмо с напутствием и пожеланием ребенку;

4) положить обратно в конверт свое письмо вместе с письмом ребенка;

5) прикрепить письмо к подарку;

6) положить подарок в специальный короб рядом с елкой - до 13 декабря;

7) оставить себе наклейку "Я Дед Мороз";

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