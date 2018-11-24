Воронежцам снова предложили стать дедами морозами для детей-сирот
Благотворительная организация "Общие дети" снова приглашает воронежцев вступить в ряды Дедов Морозов. Суть акции в том, чтобы дети, которые остались без попечения родителей и живут в специализированных учреждениях, в Новый Год нашли под елкой то, что хотели. В одном из городских ТЦ волонтеры поставили особую елку, украшенную письмами ребят к зимнему волшебнику. Вот что нужно, чтобы исполнить одно из желаний:
1) Найти елку на втором этаже ТРК "Арена" и взять с нее конверт с письмом деду морозу;
2) купить подарок, который попросил ребенок;
3) написать ответное письмо с напутствием и пожеланием ребенку;
4) положить обратно в конверт свое письмо вместе с письмом ребенка;
5) прикрепить письмо к подарку;
6) положить подарок в специальный короб рядом с елкой - до 13 декабря;
7) оставить себе наклейку "Я Дед Мороз";