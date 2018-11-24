2018-11-24T11:03:02+03:00
Общество

Административные комиссии управ Центрального и Ленинского районов Воронежа начали штрафовать водителей за неоплаченную парковку

С октября 2018 года в Воронеже заработала система платных парковок, а с 15 октября она вышла на штатный – оплачиваемый – режим
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Горожане заметили разницу с первых дней – на центральных улицах теперь всегда есть, где припарковаться, значительно снизился так называемый «блуждающий трафик», а значит, уменьшились пробки. В ближайшее время на улицы города выйдут новые современные низкопольные автобусы, которые будут работать на маршрутах, проходящих через центр Воронежа.

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