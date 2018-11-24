Под Воронежем вынесли приговор водителю, по вине которого погибли трое взрослых и 5-летний ребенок

СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-24T13:25:09+03:00

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Накануне под Воронежем вынесли приговор 26-летнему жителю Дагестана, который в сентябре 2018 года устроил смертельное ДТП в Верхнемамонском районе. Тогда погибли четыре человека, в том числе пятилетний ребенок. Мужчину приговорили к семи годами лишения свободы.

Правоохранители, расследовавшие случившееся, пришли к выводу, что опасную ситуацию на трассе М-4 спровоцировала попытка обгона. Виновник ДТП попытался обограть два большегрузных автомобиля. Навстречу в этот момент ехал автобиль "Додж". Чтобы избежать столкновения, он свернул вправо на обочину, но машину занесло и выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с большегрузным "Федлайнером". В результате в легковой машине никто не выжил: 29-летний водитель, его 29-летняя супруга, их ребенок и 68-летняя мать скончались на месте.