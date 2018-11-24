700-тысячного пассажира аэропорта в Воронеже встретил у трапа Петр I

СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-24T11:49:39+03:00

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Воронежский аэропорт сообщил, что накануне принял 700-тысячного пассажира. На деле это не пассажир, а пассажирка, которой устроили торжественную встречу. Гражданку Турции поприветствовал император Петр I.

- Гражданка Турции Айгюль Кутай прилетела в Воронеж в командировку. Она была крайне удивлена, когда свита во главе с Петром Великим прямо у борта засыпала ее подарками. Одним из них оказался мешок с картошкой. Девушка решила, что в России такая авиационная традиция - встречать пассажиров с овощами, - рассказывают в пресс-службе аэропорта. - Но "император" объяснил, что сей популярный корнеплод, завезенный им в страну еще триста лет назад, до сих пор объединяет людей за столом, и в данном случае заменяет собой хлебосольный символ - каравай. Еще девушка получила от "царя" воронежские конфеты с его ликом, электронный планшет, сертификат на услуги и завтраки в отеле. В аэровокзал пассажирку доставили отдельно на представительском автомобиле. По воле случая Айгюль оказалась представителем туриндустрии Турции, иными словами - принимающей стороной для наших туристов. Обещала разместить свой портрет с Петром I на фоне аэропорта Воронеж и самолета национального перевозчика у себя в офисе - как символ российского гостеприимства.