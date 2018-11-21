Антициклон из Скандинавии может «прогнать» снег из Воронежа

СЕГОДНЯ 09:15 2018-11-21T09:17:35+03:00

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Антициклон с центром над Скандинавией и циклон над западным Средиземноморьем гонят холодный воздух из России в Европу – об этом сообщают синоптики портала Gismeteo. Значительное похолодание и снег меняют привычный уклад европейцам. А вот нам, судя по всему, придется еще подождать настоящей зимы.

Воронежский гидрометеоцентр сообщает, что до выходных дней в нашем регионе будет облачно с прояснениями. Температура около 0°. Холодать будет только по ночам – примерно до -4°. Да и субботу с воскресением температура днем максимум опустится до -2°.

Вместе с тем воронежских водителей все-таки заранее предупредили о возможном появлении снега и наледи.