В Воронежском зоопитомнике появилось потомство пони

СЕГОДНЯ 08:45 2018-11-21T08:46:18+03:00

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В воронежском зоопитомнике «Червленый Яр» у пары пони появилось потомство. Пони по кличкам Ночка и Дракоша 9 ноября стали родителями уже в третий раз – у них родилась самка.

Детеныш и мама чувствуют себя хорошо. Они были переведены в закрытое помещение, чтобы избежать переохлаждения. Однако уже сейчас животные доступны для обзора, хотя и находятся под наблюдением специалистов зоопарка.

На данный момент в зоопитомнике «Червленый Яр» доступны для обзора и другие семьи животных с детенышами: семья лам и их годовалый малыш (самец), семья яков и их восьмимесячный малыш (самка), семья бизонов и их шестимесячный малыш (самка).

Напомним, что 10 ноября воронежский зоопитомник «Червленый Яр» перешел на зимний режим работы.