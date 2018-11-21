2018-11-21T07:01:08+03:00
Общество

Заботливый воронежец решил помыть машину с помощью автомата с питьевой водой

Фото неоправданно дорогого «купания» авто выложили в соцсети
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Воронежец нашел альтернативу автомобильным мойкам. Мужчина решил протереть свою машину у автомата с питьевой водой, используя при этом воду из этого самого устройства. Фото необычного процесса опубликовали в популряной городской группе в соцсети накануне.

- Самый экономный вид мойки автомобиля. Моем машину водой из автомата, - подписал снимок автор.

Однако пользователи Сети экономии в способе не нашли. По их словам, бутылка воды в таком киоске стоит 25 рублей. Чтобы помыть весь автомобиль, придется потратить больше денег, чем в специальной мойке с самообслуживанием.

- Зато вода фильтрованная, заботится о здоровье машины, - отметил горожанин в комментариях к посту.

Местные жители предположили также, что скорее всего владелец иномарки только протер таким образом фары и номера.

А как вам такой вариант мойки машины?

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