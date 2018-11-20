2018-11-20T23:40:24+03:00
Звезды

Худрук Камерного театра Воронежа вошел в Совет по культуре при Президенте РФ

Кроме Михаила Бычкова в нем еще 54 видных деятеля искусств
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Михаил Бычков.Михаил Бычков.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Режиссера и худрука Камерного театра Воронежа, худрука Платоновского фестиваля Михаила Бычкова включили в состав Совета по культуре и искусству при Президенте РФ. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба главы государства.

В указе, подписанном Владимиром Путиным, перечислены все 55 человек, вошедших в Совет.

Кроме Михаила Бычкова это выдающиеся музыканты Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Денис Мацуев, актеры и режиссеры Александр Калягин, Евгений Миронов, Валерий Фокин, Владимир Машков, балерина Светлана Захарова, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, скульптор Андрей Ковальчук, кинорежиссер-документалист Сергей Мирошниченко, художник-аниматор Александр Петров, хореограф Борис Эйфман, Николай Цискаридзе, кинорежиссеры Федор Бондарчук и Андрей Кончаловский, руководитель Большого театра Владимир Урин, общественный деятель Наталья Солженицына, писатели Алексей Варламов и Валентин Курбатов, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, композиторы и музыкальные продюсеры Игорь Крутой, Алексей Рыбников, Игорь Матвиенко, певица Полина Гагарина, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, ректор театрального института имени Щукина, актер Театра имени Вахтангова Евгений Князев, руководители крупнейших музеев Зельфира Трегулова и Светлана Мельникова, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и другие.

- Определяющим критерием для включения в состав президентского Совета по культуре и искусству является личный творческий успех и безусловный профессиональный авторитет. В Совете традиционно представлены выдающиеся деятели культуры и искусства, чья деятельность получила широкое общественное признание, всероссийскую и международную известность, отмеченные высшими государственными наградами, имеющие большой стаж успешной работы в отрасли и на руководящих должностях, а также наиболее авторитетные руководители ведущих организаций культуры регионов Российской Федерации, - цитирует kremlin.ru

Напомним, во время восьмого Платоновфеста в Воронеже разгорелось противостояние худрука форума искусств и департамента культуры, читайте Михаил Бычков: "Мы готовили форум в атмосфере сильнейшего давления со стороны департамента культуры Воронежской области!"

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