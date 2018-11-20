2018-11-20T22:14:02+03:00
Общество

В Воронеже проголосовали за зеленый пояс без Северного леса, парка "Оптимист" и яблоневого сада

Большинство проголосовало за появление в городе нового вида охраняемых земель в предложенном составе
Юлия ТЕРНОВА
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В воронежском ВГЛТУ состоялись общественные слушания и голосование по вопросу создания зеленого пояса площадью 15,5 тысяч гектаров, который по задумке федеральных властей должен стать новой разновидностью городских земель, защищенных от вырубки. Большинство проголосовали "за". Проголосовавшие иначе объясняют, что против не самого зеленого пояса, а его состава, предложенного властями. Многие территории, любимые горожанами, управлением лесного хозяйства оказались не учтены: например, это парк Оптимистов в Юго-Западном, большая часть Северного леса и яблоневый сад, который активисты еще недавно так яростно защищали от застройки. В итоге голосов "против" набралось 137, "за" - 698, а еще около 200 бюллетеней пришедшие не посчитали нужным опустить в урну.

Чиновники, выступавшие со сцены, акцентировали внимание на одной и той же мысли: мы сегодня решаем, быть или не быть зеленому поясу как таковому. А в каком составе - вопрос второстепенный, ведь недостающие территории можно будет включить потом. Особенно много и эмоционально говорили про Северный лес. Членов инициативной группы успокаивают тем, что Общественная палата уже подала депутатам Гордумы ходатайство о присоединении лесопарка к поясу. Однако активисты сомневаются в том, можно ли доверять чиновникам. Накануне общественники агитировали голосовать против зеленого пояса без Северного парка в его составе.

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