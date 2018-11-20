2018-11-20T20:23:50+03:00
Общество

Заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области ниже эпидпорога

Вирус гриппа еще в пути
Елена ФЕДЯШЕВА
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Пока еще не поздно сделать прививку от гриппаПока еще не поздно сделать прививку от гриппаФото: из архива «КП»
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В течение недели к врачам обратилось 6337 больных ОРВИ, в том числе 3651 ребенок (57,6% от общего числа заболевших). Эти цифры на 27% ниже эпидемического порога, говорят врачи.

Как и неделей раньше, заболевание вызывают вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. Грипп на территории Воронежской области пока не замечен.

- В области продолжается прививочная компания против гриппа. В настоящее время прививками охвачено более 43,6% населения области, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области. – Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне.

Противостоять инфекциям поможет и неспецифическая профилактика:

- чаще мойте руки и носовые ходы, особенно при возвращении с улицы;

- регулярно проветривайте и делайте влажную уборку в помещениях;

- избегайте контакта с людьми, имеющими признаки заболевания ОРВИ, при невозможности исключения общения пользуйтесь масками;

- ведите здоровый образ жизни.

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