Заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области ниже эпидпорога
В течение недели к врачам обратилось 6337 больных ОРВИ, в том числе 3651 ребенок (57,6% от общего числа заболевших). Эти цифры на 27% ниже эпидемического порога, говорят врачи.
Как и неделей раньше, заболевание вызывают вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. Грипп на территории Воронежской области пока не замечен.
- В области продолжается прививочная компания против гриппа. В настоящее время прививками охвачено более 43,6% населения области, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области. – Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне.
Противостоять инфекциям поможет и неспецифическая профилактика:
- чаще мойте руки и носовые ходы, особенно при возвращении с улицы;
- регулярно проветривайте и делайте влажную уборку в помещениях;
- избегайте контакта с людьми, имеющими признаки заболевания ОРВИ, при невозможности исключения общения пользуйтесь масками;
- ведите здоровый образ жизни.