Воронежских водителей предупредили о снеге и наледи

СЕГОДНЯ 19:31 2018-11-20T19:36:53+03:00

Зимой безопасно погонять можно только в чистом поле Фото: из архива «КП»

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По сообщению синоптиков, в ближайшее время в Воронежской области ожидается перемена погоды. В среду станет холоднее и пройдет снег. Следствием такой погоды может стать образование наледи на отдельных участках дороги. В связи с этим сотрудники полиции напоминают автомобилистам правила безаварийной езды в зимних условиях:

- Предельно внимательными автолюбителям следует быть при движении по мостам через реки и путепроводы, так как именно эти участки автодорог при температурах близких к нулю первыми покрываются льдом.

Если вы еще ездите на летней резине, то поторопитесь «переобуться». Специалисты также рекомендуют поменять манеру вождения, что позволит избежать неприятных ситуаций на дороге. Но главное, о чем нужно помнить водителям, это соблюдение скорости.

Правила поведения на дороге есть и для пешеходов.

- Переходите проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, - говорят полицейские. - При этом следует убедиться в том, что водитель вас заметил и начал тормозить. Пешеходам стоит учитывать и состояние дороги, на которй в плохих погодных условиях увеличивается тормозной путь. В темное время суток следует использовать на одежде световозвращающие элементы (брелки, стикеры).

Если вы попали в ДТП или другую нештатную дорожную ситуацию, обратитесь в дежурную часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области по телефонам: 269-61-02 или 02 (круглосуточно).